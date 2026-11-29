يواجه لاعب من فريق الاتحاد الأول لكرة القدم وثلاثة في صفوف نظيره الأهلي احتمال الغياب عن مواجهة الديربي المقررة 11 ديسمبر المقبل، في قمة الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي، حال حصولهم على بطاقات صفراء في الجولة الـ14.

ويملك اللاعبون الأربعة ثلاث بطاقات صفراء، ما يعني أن نيل أي واحد منهم بطاقة صفراء خلال مباراتي الاتحاد والأهلي أمام الخليج والفيصلي في الجولة الـ14 سيرفع رصيده إلى أربع بطاقات، وبالتالي إيقافه مباراة وغيابه عن الديربي الذي يحتضنه ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

ووفقًا لإحصاءات موقع رابطة الدوري السعودي للمحترفين، فإن قائمة المهددين بالإيقاف تضم السنغالي ديون لوبي لاعب الاتحاد، والسنغالي فالنتين أتانجانا وزياد الجهني وسعد بلعبيد، كما تشهد القائمة لاعبًا خامسًا، لكن تحوم الشكوك حول قدرته على المشاركة بسبب الإصابة، وهو حسن كادش مدافع الاتحاد.

وحصل لوبي على ثلاثة إنذارات خلال مواجهات فريقه ضد الفتح والنصر والهلال في الجولات الرابعة والخامسة والثامنة من الدوري.

في المقابل، تلقى الفرنسي أتانجانا ثلاث بطاقات صفراء أمام الدرعية والقادسية والفتح ضمن جولات الدوري الأولى والسادسة والثامنة.

بدوره، بدأت إنذارات الجهني أمام أبها في ثاني الجولات، وتكررت مرة أخرى في لقاء النصر المؤجل من الجولة التاسعة، وتواصلت في مباراة التعاون لحساب الجولة الـ13.

وبالنسبة إلى سعد بلعبيد، فإن حصيلته من البطاقات الصفراء كانت أولها أمام الرياض في الجولة الخامسة، وعادت مجددًا في المباراتين الأخيرتين أمام النصر والتعاون.

ويحل التعاون ضيفًا على الخليج، الجمعة، في ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار منافسات الجولة الـ14، وفي اليوم ذاته يستقبل الأهلي ضيفه الفيصلي على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.