فشل فريق مانشستر سيتي الأول لكرة القدم في استثمار أدائه الكبير على أرض حامل اللقب أرسنال، لتنتهي القمة بالتعادل 2-2 الأحد في المرحلة 12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأفلح أرسنال في العودة مرتين في النتيجة، ليبقى في الصدارة بفارق ست نقاط عن سيتي الذي انتزع الوصافة من برايتون المتعثر على أرضه أمام نيوكاسل 0-1.

وشهد اللقاء تألق الدولي المغربي أيوب بوعدي، تُوّج بتمريرة حاسمة جلبت الهدف الثاني لفريقه، كما تخللت المواجهة جملة من اللقطات المثيرة للجدل بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد «VAR».

وجاءت أهداف اللقاء بتوقيع النرويجي إرلينج هالاند «34» والأرجنتيني إنسو فرنانديز «48» من ناحية سيتي، فيما سجل لأرسنال الألماني كاي هافرتس «40» والهولندي يوريين تيمبر «83».

والتقى أرسنال ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز بمسماه الحالي 30 مباراة، حضر التعادل في 9 مواجهات، منها مباراة على ملعب «المدفعجية»، وحقق أرسنال الانتصار 14 مرة مقابل 7 انتصارات للسيتي.

في لندن، بدأ اللقاء مشحونًا على إيقاع الإنذارات، قبل أن يشتعل الجدل مبكرًا بعدما نجا تيمبر من بطاقة حمراء في الدقيقة 18، بعد الرجوع إلى حكم الفيديو المساعد «VAR»، للتأكد من استحقاقه بطاقة حمراء بعد لمسه شعر البلجيكي جيريمي دوكو.

وترجم سيتي أفضليته النسبية في اللقاء بهدف أول من تسديدة متقنة لهالاند، بعد مجهود فردي رائع للمدافع الدولي الكرواتي يوشكو غفارديول «34».

لم يهنأ «سيتيزنس» طويلًا بالتقدم، بعدما عدّل الألماني هافرتس النتيجة «40» إثر جملة هجومية رائعة، مستغلًا تمريرة الإسباني ميكل ميرينو.

لكن سيتي بدأ الشوط الثاني بقوة بعدما استثمر فرنانديز مجهودًا فرديًا وتمريرة سحرية لبوعدي، ليوقع على الهدف الثاني «48».

وأجرى الإسباني ميكل أرتيتا تغييرات أنعشت هجوم «المدفعجية»، لكن القائم حرم السويدي البديل فيكتور يوكيريس من هدف محقق «63»، تلتها مباشرة فرصة سهلة للتسجيل أضاعها تيمبر برعونة.

لكن الهولندي تدارك الموقف بإحراز التعادل «83»، بعدما أودع كرة فشل الحارس الإيطالي جانلويجي دوناروما في التقاطها.

وأكد «VAR» الهدف بعد دقيقتين، رغم الاشتباه في تدخل البرازيلي غابريال على دوناروما.

وفرض «VAR» نفسه بين أبرز أحداث اللقاء، إذ نجا أرسنال من ركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من المباراة، بعدما قرر الحكم عدم احتسابها «90+7»، رغم الاشتباه في إبعاد يوكيريس الكرة بيده لمنعها من الدخول إلى الشباك.