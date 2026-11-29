اختتمت فعالية «ذا بيج باونس أرابيا» نسختها الأولى في جدة بعد استقبالها 40 ألف زائرٍ، استمتعوا بألعاب القفز الهوائية، والمنزلقات العملاقة، والتحديات الحركية على مساحة 15 ألف مترٍ مربَّعٍ.

وضمَّ الحدث خمس مناطقَ للألعاب، شملت Skyscraper Slide للانزلاق، وSport Slam للتحديات الرياضية، وCity X Scape، وOcto Blast، وThe Mini Giant.

وأتيح الدخول للزوَّار من عمر عامين فما فوق حيث شاركوا في أنشطة القفز، والانزلاق، وتجاوز العوائق، كلٌّ حسبَ عمره.

وتولَّت شركة بنش مارك استضافة الفعالية وتشغيلها، وتهيئة مناطق الألعاب والأنشطة التفاعلية، إلى جانب تخصيص أماكنَ للجلوس، ومنافذَ للأطعمة والمشروبات.