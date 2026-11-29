ربط صندوق الاستثمارات العامة «PIF» مجالس إدارات شركات أندية النصر والاتحاد والأهلي بفترة رئاسية تمتدُّ لأربعة أعوام، بدأت عند تعيينها أكتوبر الماضي حتى نقل ملكية الأندية الثلاثة إلى مستثمرين جدد، وفق مصادرَ خاصَّةٍ بـ «الرياضية».

وتشمل المجالس أحمد السلطان، رئيس إدارة شركة نادي النصر، ورضا بترجي، رئيس إدارة شركة نادي الاتحاد، وعبد الله الصبان، رئيس إدارة شركة النادي الأهلي.

وتوقَّعت المصادر ذاتها استمرار مجالس إدارات الرؤساء الثلاثة بعد إتمام عمليات نقل الملكية إلى مستثمرين جدد في إطار الترتيبات للمرحلة المقبلة، مع احتفاظ الصندوق بنسبة 30 في المئة من ملكية هذه الأندية.

وكانت شركات النصر والاتحاد والأهلي أعلنت، 5 أكتوبر الماضي، تشكيل مجالس إدارات جديدة، تولَّى رئاستها السلطان، وبترجي، والصبان، بالتزامن مع الاستعدادات لانتقال ملكية الأندية إلى جهات استثمارية.

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الرياضة، 19 أغسطس الماضي، البدء في نقل ملكية أسهم المؤسسات غير الربحية، البالغة 25 في المئة من شركات أندية النصر والاتحاد والأهلي والهلال، إلى صندوق الاستثمارات العامة، وحل مجالس إدارات تلك المؤسسات، ضمن المرحلة الثانية من مشروع نقل ملكية الأندية.

في المقابل، أنهى الهلال إجراءات نقل ملكيته حيث أعلنت شركة المملكة القابضة، مطلع سبتمبر الماضي، إتمام استحواذها على 70 في المئة من أسهم شركة النادي مقابل 840 مليون ريال، فيما احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بالنسبة المتبقية، البالغة 30 في المئة.

وكان الصندوق استحوذ، صيف 2023، على 75 في المئة من أسهم شركات الأندية الأربعة، فيما خُصِّصت النسبة المتبقية للمؤسسات غير الربحية قبل بدء إجراءات نقل أسهمها إلى الصندوق خلال العام الجاري.