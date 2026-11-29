انحصرت خيارات إدارة شركة النادي الأهلي في ثلاثة أسماءٍ أوروبية لتولي منصب المدير الرياضي خلال الموسم الجاري، وفق ما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادرُ خاصَّةٌ.

وتدرس الإدارة الأهلاوية حاليًّا الخيارات الثلاثة للمفاضلة بينها، واختيار الاسم الأنسب لمتطلَّبات مشروعها الرياضي قبل اتخاذ القرار النهائي. وبيَّنت المصادر ذاتها، أن إدارة النادي تسعى إلى حسم الملف في أسرع وقت ممكن مع منح عملية التقييم الوقت اللازم لضمان التعاقد مع المدير الرياضي الأنسب. وكانت «الرياضية» كشفت، 16 نوفمبر الجاري، عن امتلاك الإدارة التنفيذية قائمةً تضمُّ 20 اسمًا أوروبيًّا مرشحًا للمنصب، ودخولها في مفاوضات مبدئية مع عدد منهم، دون الوصول حينها إلى مراحل المفاوضات النهائية. وسبق أن أوضحت «الرياضية»، 22 أكتوبر الماضي، أن مجلس إدارة النادي يقود عملية اختيار المدير الرياضي بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي، وبالاستعانة بخبرات خارجية متخصِّصة في استقطاب الكفاءات الرياضية.

ويأتي تحرُّك الإدارة الأهلاوية لحسم الملف بعد استقالة أسامة هوساوي، المدير الرياضي المكلَّف، 27 سبتمبر الماضي، عقب 24 يومًا من توليه المهمة خلفًا لروي بيدرو بسبب تباين وجهات النظر مع إدارة النادي حول عدد من الملفات والصلاحيات المرتبطة بالفريق الأول لكرة القدم، وفق ما نشرته «الرياضية» حينها.

وكانت شركة النادي الأهلي أعلنت تعيين بيدرو مديرًا رياضيًّا، 2 أكتوبر 2025، قادمًا من بنفيكا البرتغالي قبل أن تنهي مهمته، سبتمبر الماضي، عقب الخسارتين أمام الخلود والهلال في دوري روشن السعودي.