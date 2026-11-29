اختُتمت في الرياض، الأحد، منافسات فئة السهم الأزرق ضمن «بطولة السعودية للسهام 1»، التي يُنظِّمها الاتحاد السعودي للسهام، خلال الفترة من 27 نوفمبر الجاري إلى 4 ديسمبر المقبل، وسطَ مشاركةٍ قياسيةٍ، تُعدُّ الأكبر في تاريخ الاتحاد.

وشهد اليوم الختامي لمنافسات السهم الأزرق تتويج الفائزين والفائزات بـ 60 ميداليةً ذهبيةً وفضيةً وبرونزيةً، وُزِّعت على 20 فئةً تنافسيةً بواقع عشر فئاتٍ للرجال ومثلها للسيدات، إلى جانب الجوائز المالية المخصَّصة لأصحاب المراكز الأولى.

وشهدت المنافسات على مدار الأيام الثلاثة الماضية مستوياتٍ فنيةً متميِّزةً، وتنافسًا قويًّا بين الرماة والراميات في القوس الأولمبي والمركَّب، بما يعكس تطور المستوى الفني، واتساع قاعدة ممارسي رياضة السهام في البلاد.

وتتواصل البطولة خلال الأيام المقبلة بانطلاق منافسات فئة السهم الأحمر.

وتُعدُّ «بطولة السعودية للسهام 1» إحدى أكبر بطولات الموسم الرياضي 2026ـ2027، إذ يشارك فيها 520 راميًا وراميةً من مختلف مناطق البلاد، مع إجمالي جوائزَ ماليةٍ 3.240.000 ريال، وتأتي في إطار جهود الاتحاد لتعزيز التنافسية، وتطوير مستويات الرماة والراميات.