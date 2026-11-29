استدعى الجهاز الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى التدريب الجماعي المقرّر الإثنين، بحسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويتدرّب الفريق صباحًا داخل مركز «دار النصر» في الرياض، بعد يوم إجازة واحد، أعقب الفوز 1-0 على الحزم، السبت في الرس ضمن الجولة الـ 13 من دوري روشن السعودي.

وأوضحت المصادر أن رونالدو جونيور، نجل كريستيانو ومهاجم فريق النصر تحت 17 عامًا، سيخوض الحصة التدريبية للفريق الأول، بعدما استدعاه لها المدرب الأسترالي آنج بوستيكوجلو.

بذلك، سيتدرّب رونالدو جونيور، البالغ من العمر 16 عامًا، للمرة الأولى مع الفريق الأول، الذي يقوده والده منذ يناير 2023.

ووفق المصادر، يأتي الاستدعاء، الذي يجمع بين الأب والابن على ملعبٍ واحد، في إطار متابعة بوستيكوجلو العديد من اللاعبين المنتمين إلى فرق الفئات السنية في النادي، بالتنسيق مع مدربيها، ومن بينهم البرتغالي إيمانويل، مدرب فريق تحت 17 عامًا.

وانضم رونالدو جونيور إلى قطاع الفئات السنية في نادي النصر بعد أشهرٍ من انضمام والده إلى الفريق الأول، وتدرّج في الفئات حتى وصل إلى فريق تحت 17 عامًا.