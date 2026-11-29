حقق فريق روما الأول لكرة القدم انتصاره الخامس تواليًا، ليواصل مطاردة جاره لاتسيو في صراعهما على الصدارة، وذلك بعد الفوز على ضيفه مونتسا بنتيجة كبيرة 4-0 الأحد، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإيطالي.

ودخل فريق المدرب جان بييرو جاسبيريني اللقاء في المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف إنتر حامل اللقب، الفائز السبت على جنوى 4-0، وخمس نقاط خلف جاره لاتسيو المتصدر، الذي تغلب أمس أيضًا على تورينو 2-1.

لكن بفوزه العاشر الموسم الجاري، عاد روما إلى المركز الثاني بفارق نقطتين خلف لاتسيو، وذلك بعد لقاء حسمه في الشوط الأول الذي سجل خلاله ثلاثة أهداف.

وفي المباراة الـ659 لجاسبيريني، الذي يحتل المركز الرابع خلف كارلو ماتسوني «792» ونيريو روكو «747» وجوفاني تراباتوني «689» على لائحة أكثر المدربين خوضًا للمباريات في الدوري، كان الهولندي دونيل مالين على الموعد مع الشباك مجددًا، مسجلًا هدفه الثالث عشر في الدوري هذا الموسم والثامن عشر في كافة المسابقات، بتمريرة من البرتغالي رودريغو مورا إثر هجمة مرتدة «12».

ثم تحول إلى صانع ألعاب بتمريره كرة الهدف الثاني للأرجنتيني ماتياس سوليه «24»، الذي أضاف أيضًا الهدف الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء «36»، ثم انتظر نادي العاصمة حتى الوقت بدلًا من الضائع لإضافة الهدف الرابع عبر الأرجنتيني سانتياغو كاسترو، بتمريرة من دانييلي جيلاردي «90+1».