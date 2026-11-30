توّج الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء، الفائزين في بطولة الأحساء للرياضات الإلكترونية 2026، التي نظّمتها هيئة تطوير الأحساء بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، واستضافتها مدينة أبيكس الرياضية بجامعة الملك فيصل على مدى ستة أيام، بمشاركة 1,800 لاعب، وبجوائز مالية بلغت 200 ألف ريال.

وشهد الحفل تدشين سمو محافظ الأحساء أكاديمية الرياضات الإلكترونية، بدعم من مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية، والتي تستهدف خلال عام 2027 احتضان 180 موهوبًا، وتأهيل 60 لاعبًا محترفًا، والمشاركة في أربع بطولات محلية، إلى جانب تنفيذ سبعة معسكرات وبرامج تدريبية، بهدف اكتشاف المواهب الوطنية وصقل قدراتها وتهيئتها للمنافسة والاحتراف.

وأكد الأمير سعود بن طلال أن الاهتمام المتنامي بقطاع الرياضات الإلكترونية يأتي امتدادًا لدعم القيادة الرشيدة للقطاعات الواعدة، وتمكين الشباب واستثمار طاقاتهم، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أهمية توفير البيئة المناسبة لاكتشاف المواهب وفتح آفاق المنافسة والاحتراف أمامها.

وسجلت البطولة مشاركة 1,800 لاعب تنافسوا في خمس ألعاب رئيسة، تأهل منهم 25 لاعبًا إلى النهائيات، فيما شهدت الفعاليات توفير 200 منصة للعب الحر، وتنظيم 12 فعالية مصاحبة وست تجارب رياضية، بمشاركة 25 علامة تجارية، وبدعم من 250 متطوعًا.

وأسفرت المنافسات عن فوز سلطان الحديثي بالمركز الأول في لعبة Fortnite، وحسين المسعود في Tekken 8، وأحمد قروان في EA FC 27، ومحمد بخيت في Sim Racing، فيما نال فريق عبدالرحمن القحطاني وصقر القحطاني ومحمد القحطاني المركز الأول في Rocket League.

وفي ختام الحفل، كرّم سمو محافظ الأحساء الرعاة وشركاء النجاح، تقديرًا لدورهم في إنجاح البطولة، التي تأتي ضمن جهود هيئة تطوير الأحساء لتعزيز حضور الفعاليات النوعية، وتمكين المواهب الشابة، وتوسيع الفرص الاستثمارية والمجتمعية في قطاع الرياضات الإلكترونية.