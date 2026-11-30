خسر فريق بوروسيا دورتموند الأول لكرة القدم للمرة الأولى بسقوطه أمام باير ليفركوزن 1-2 على أرضه الأحد في الدوري الألماني، ليخفق في توسيع تقدمه في الصدارة، بعد أن أهدر بايرن ميونيخ نقاطًا أمام كولن بتعادل سلبي.

وتسببت أول هزيمة لدورتموند في الدوري الموسم الجاري في تجمد رصيده عند 24 نقطة بعد 11 جولة، متقدمًا بنقطة على بايرن وفرايبورج، وبنقطتين على لايبزيج وليفركوزن في قمة ترتيب مشتعلة.

وسيطَر المضيف بعد هدف مبكر لفيليكس نميشا، لكن التشيكي باتريك شيك والأرجنتيني إزيكييل فرنانديز سجلا في وقت متأخر ليقلبا المباراة لمصلحة الضيوف.

وتشكل الخسارة انتكاسة كبيرة لدورتموند، الذي لم يتمكن من الاستفادة من أزمة إصابات بايرن، بالابتعاد عن بطل ألمانيا المهيمن.

ويلاقي دورتموند في الجولة المقبلة غريمه اللدود شالكه، الذي اكتسحه بادربورن 8-1 السبت.