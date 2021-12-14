الرئيسية / الصورة .. قصة

العائلة .. حضور لافت

2021.12.14
شكلت عائلة دييجو مارادونا حضوراً لافتاً في المباراة الودية تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل على ملعب «مرسول بارك» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.
