العائلة .. حضور لافت

شكلت عائلة دييجو مارادونا حضوراً لافتاً في المباراة الودية تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتينية الراحل على ملعب «مرسول بارك» ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.