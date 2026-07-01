تعليق الموافقات يربك أنـدية روشن
الكرة السعودية
2026-07-01 22:43:16
اشتكت أندية عدة في دوري روشن السعودي من تعليق طلبات تسجيل لاعبيها الأجانب الجدد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، من قبل…
الرياض ـ بندر العتيبي
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تعديل القائمة الانتخابية يتصدر جدول عمومية اتحاد القدم
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ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»

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الكرة السعودية
القادسية يتفق مع الهلال ويخطف القحطاني
2026-07-02 15:09:35
اتفقت إدارة نادي القادسية مع نظيرتها في الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد محمد القحطاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، وفق…
بـ 30 مليونا.. غريب يجدد قصة النصر
2026-07-02 02:53:01
مدد نادي النصر عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة عبر منصة…
تعادل مع الهلال.. الشباب يقترب من ليتش
2026-07-02 01:13:11
اتفق نادي الشباب مع الألماني توماس ليتش لتوليّ تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا…
النصر.. رحلة الـ3 محطات تنطلق الأحد
2026-07-02 00:28:28
يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، الأحد المقبل، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».…
«الرياضية» تكشف جدول أعمال الجمعية الأربعاء.. لا مناقشة لاستقالة المسحل
2026-07-02 00:26:30
خرجت استقالة ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وفق خطاب أُرسل إلى الأندية، حصلت «الرياضية»…
الكرة العالمية
كافاني يرحل عن بوكا جونيورز
2026-07-02 14:02:41
أعلن الأوروجوياني إدينسون كافاني، المهاجم الدولي السابق، رحيله عن صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بعدما دافع عن ألوانه لثلاثة أعوام، وفق ما…
بارباريز: أنا المدرب الأكثر فخرا في العالم
2026-07-02 09:20:32
أكد سيرجي بارباريز، مدرب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم 2026، وأن يرفعوا رؤوسهم عاليًا على الرغم…
بوكيتينو: بالوجون لا يستحق الحمراء
2026-07-02 09:13:43
أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أن المهاجم فولارين بالوجون لم يكن ينبغي أن يتلقَّى بطاقةً حمراء بعد طرده خلال المباراة…
جارسيا: قلت كلمتي في استراحة الترطيب
2026-07-02 06:48:24
أوضح رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن السنغال كانت الأفضل في أجزاءٍ كبيرةٍ من مباراتهما ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026،…
رانجنيك: محاصرة يامال مهمتنا الأولى
2026-07-02 06:46:07
أكد الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يحبون مشاهدة لامين يامال وهو يلعب، مشيرًا إلى أن…
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