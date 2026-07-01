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تعليق الموافقات يربك أنـدية روشن
الكرة السعودية
2026-07-01 22:43:16
اشتكت أندية عدة في دوري روشن السعودي من تعليق طلبات تسجيل لاعبيها الأجانب الجدد، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد، من قبل…
الرياض ـ بندر العتيبي
الكرة السعودية
تعديل القائمة الانتخابية يتصدر جدول عمومية اتحاد القدم
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النصر.. رحلة الـ3 محطات تنطلق الأحد
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الكرة السعودية
القادسية يتفق مع الهلال ويخطف القحطاني
2026-07-02 15:09:35
اتفقت إدارة نادي القادسية مع نظيرتها في الهلال على شراء الفترة المتبقية من عقد محمد القحطاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم في النادي العاصمي، وفق…
بـ 30 مليونا.. غريب يجدد قصة النصر
2026-07-02 02:53:01
مدد نادي النصر عقد عبد الرحمن غريب، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا عن مصادره الخاصة عبر منصة…
تعادل مع الهلال.. الشباب يقترب من ليتش
2026-07-02 01:13:11
اتفق نادي الشباب مع الألماني توماس ليتش لتوليّ تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الموسم الرياضي المقبل وفق ما نشر حساب «الرياضية - عاجل» نقلًا…
النصر.. رحلة الـ3 محطات تنطلق الأحد
2026-07-02 00:28:28
يدشن الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، الأحد المقبل، تحضيراته للموسم الرياضي الجديد، وفقًا لما أعلنه النادي عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس».…
«الرياضية» تكشف جدول أعمال الجمعية الأربعاء.. لا مناقشة لاستقالة المسحل
2026-07-02 00:26:30
خرجت استقالة ياسر المسحل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، من جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية، وفق خطاب أُرسل إلى الأندية، حصلت «الرياضية»…
الكرة العالمية
كافاني يرحل عن بوكا جونيورز
2026-07-02 14:02:41
أعلن الأوروجوياني إدينسون كافاني، المهاجم الدولي السابق، رحيله عن صفوف فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بعدما دافع عن ألوانه لثلاثة أعوام، وفق ما…
بارباريز: أنا المدرب الأكثر فخرا في العالم
2026-07-02 09:20:32
أكد سيرجي بارباريز، مدرب المنتخب البوسني الأول لكرة القدم، إن لاعبيه يجب أن يحتفلوا بمسيرتهم في كأس العالم 2026، وأن يرفعوا رؤوسهم عاليًا على الرغم…
بوكيتينو: بالوجون لا يستحق الحمراء
2026-07-02 09:13:43
أكد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب المنتخب الأمريكي الأول لكرة القدم، أن المهاجم فولارين بالوجون لم يكن ينبغي أن يتلقَّى بطاقةً حمراء بعد طرده خلال المباراة…
جارسيا: قلت كلمتي في استراحة الترطيب
2026-07-02 06:48:24
أوضح رودي جارسيا، مدرب المنتخب البلجيكي الأول لكرة القدم، أن السنغال كانت الأفضل في أجزاءٍ كبيرةٍ من مباراتهما ضمن دور الـ 32 لكأس العالم 2026،…
رانجنيك: محاصرة يامال مهمتنا الأولى
2026-07-02 06:46:07
أكد الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يحبون مشاهدة لامين يامال وهو يلعب، مشيرًا إلى أن…
Esports
2028.. سوني توقف أقراص الألعاب في بلايستيشن
2026-07-01 19:19:15
أعلنت شركة سوني اليابانية، الأربعاء، أنها ستتوقف في 2028 عن إصدار ألعاب فيديو جديدة على أقراص لأجهزة بلايستيشن، وستوزعها بنسخ رقمية فقط، على خلفية تغيّر…
المرة الثانية.. «NWPO» يخطف لقب «B2B RLCS MENA»
2026-06-29 20:43:48
خطف «NWPO»، لاعب فريق «Twisted» للرياضات الإلكترونية، لقب بطولة «B2B RLCS MENA» للعبة «Rocket League»، في نمط الفردي «1v1» للمرة الثانية على التوالي، بعدما تغلب…
قبل المونديال.. الرياض تستقبل مؤتمر «NGSC26»
2026-06-29 19:11:36
أعلنت مؤسّسة الرياضات الإلكترونية، الإثنين، عن عودة مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة 2026 «NGSC26» إلى الرياض، العاصمة السعودية، خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر…
سيدات فالكونز إلى نهائي «VCT GC SEA»
2026-06-26 20:43:06
خطفت سيدات «Falcons» بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة «VCT Game Changers SEA» للعبة «Valorant»، وذلك بعد نجاح لاعبات الفريق في حسم مواجهة نصف النهائي، الجمعة.
سيارات ومحركات
الخميس.. صعود الهضبة تعود إلى الطائف
تستضيف محافظة الطائف منافسات بطولة السعودية تويوتا لصعود الهضبة 2026، التي تعود إلى عقبة المحمدية في منطقة الشفا، عبر ثلاث جولات تجري خلال شهري يوليو…
نيوي يراهن على التحديثات في بقاء ألونسو
يأمل أدريان نيوي، رئيس أستون مارتن، أن تسهم التحديثات الكبيرة المرتقبة للسيارة في سباق جائزة المجر الكبرى الشهر المقبل في إقناع فرناندو ألونسو، سائق الفريق،…
فيرستابن.. صعد المنصة وكشف عن مشاعره
كشف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بُل، عن شعوره أخيرًا أن سيارته قادرة على الفوز، بعد أن أحرز المركز الثاني في سباق جائزة النمسا الكبرى،…
رياضات أخرى
مذكرة تفاهم تطور ملعب كريكت في جدة
وقّع الاتحاد السعودي للكريكت ومجلس الكريكت الباكستاني في الرياض، مذكرة تفاهم إستراتيجية لتطوير ملعب كريكت في مدينة جدة، بحضور الأمير سعود بن مشعل، رئيس مجلس…
سينر يتأهل بـ«شق الأنفس».. وميرا تودع ويمبلدون
تابع الإيطالي يانيك سينر، المصنّف الأول عالميًا، في كرة المضرب وحامل اللقب مشواره بنجاح في بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ذلك…
الشكوك تحاصر سيرينا في زوجي ويمبلدون
يحوم الشك حول مشاركة الأسطورة الأمريكية المخضرمة سيرينا وليامز في منافسات الزوجي لبطولة ويمبلدون، ثالث البطولة الأربع الكبرى في كرة المضرب، بعد تعرضها لإصابة في…
قصص رياضية
2026-07-01 18:03:35
بيلسا.. أستاذ نجح تلاميذه والفشل يلاحقه
2026-07-01 14:45:58
المونديال.. اللقب الوحيد الغائب عن رودري
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2026-06-28 00:59:02
ليلة الرياض التاريخية تتوّج سامي بلقب «WWE»
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سحب أضواء المونديال.. عرض «WWE» الرياض يسيطر على الشاشات الأمريكية
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2026-07-01 03:10:06
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2026-07-02 01:13:11
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2026-07-01 22:43:16
تعليق الموافقات يربك أنـدية روشن
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2026-07-01 21:52:27
الدرعية مودعا العطوي: مهد الملوك والأبطال لن ينساك
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الكرة السعودية
2026-07-01 21:24:53
الخلود يطلب الشنقيطي من الاتحاد
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2026-06-30 19:53:44
الاتحاد ينتظر الدوليين في ماربيا
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2026-06-28 22:23:04
كيسيه على طاولة الاتحاديين
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2026-07-02 02:53:01
بـ 30 مليونا.. غريب يجدد قصة النصر
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2026-07-02 00:28:28
النصر.. رحلة الـ3 محطات تنطلق الأحد
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2026-06-30 19:14:23
النصر يؤجل العودة يومين
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2026-06-30 22:18:35
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الأهلي يدرس بقاء ميو.. ومحرز وكيسيه على طاولة التغيير
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2026-06-26 02:27:29
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2026-06-28 00:59:02
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2026-06-18 21:41:08
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2026-07-01 19:19:15
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2026-06-29 20:43:48
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