رانجنيك: محاصرة يامال مهمتنا الأولى

أكد الألماني رالف رانجنيك، مدرب المنتخب النمساوي الأول لكرة القدم، أن المشجعين في جميع أنحاء العالم يحبون مشاهدة لامين يامال وهو يلعب، مشيرًا إلى أن…