بوكا.. ليلة البطل

توّج فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، بكأس مارادونا، بعد تغلبه على برشلونة الإسباني بركلات الترجيح (4-2)، الثلاثاء، على ملعب «مرسول بارك» في الرياض.