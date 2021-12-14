هنا تنهي تصوير «أنا وهي»

أنهت هنا الزاهد، الممثلة المصرية، أمس، تصوير مشاهد “أنا وهي” مسلسلها التلفزيوني الجديد تمهيدًا للعرض مطلع العام المقبل.

المسلسل بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، أشرف عبد الباقي، ميرهان حسين، عارفة عبد الرسول، محمد ثروت، محسن منصور، محمود البزاوي، سلوى محمد علي، ندا عادل، محمد الصاوي، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج سامح عبد العزيز.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وتجسد الزاهد دور فتاة من منطقة شعبية، تدعى “هند”، تهوى التمثيل ولديها أخ أصغر منها، يسرقها خلال أحداث العمل.