«النشر الرقمي».. منصة بيع إلكترونية

أعلنت هيئة الأدب والنشر والترجمة، أمس، إطلاق مبادرة “النشر الرقمي” التي تهدف إلى تشجيع وإثراء المحتوى العربي من خلال تشجيع دور النشر على التوجه لنشر الكتب رقميًا، عبر تقديم الدعم التقني والفني للتحوّل الرقمي إلى الصيغ القانونية السليمة التي تضمن الاستفادة من مزايا الكتب الرقمية على أجهزة القراءة، وتُتيح عرض الكتب على منصات البيع العالمية.

وتتضمن المبادرة في مرحلتها الأولى تدشين مشروع “التحويل الرقمي للكتب”، وهو عبارة عن منصة إلكترونية لاستقبال طلبات دور النشر السعودية والمؤلفين الراغبين في النشر الذاتي لتحويل إصداراتهم إلى كتب رقمية بصيغ قانونية سليمة ملائمة للاستخدام على أجهزة القراءة، ومتوائمة مع المنصات العالمية، وفقًا للمعايير التي حددتها الهيئة لقبول الطلبات.

وتسهم المبادرة التي تمتد إلى خمسة أعوام في زيادة انتشار الكتاب العربي، ووصوله إلى أكبر شريحة ممكنة، تشمل شريحة المصابين بالإعاقات البصرية وصعوبة القراءة، إلى جانب ما ستُسهم به من توعية الناشرين بمزايا النشر.