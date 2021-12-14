مويس: لا ننظر إلى الوراء

أوضح ديفيد مويس، مدرب فريق وستهام يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم، أمس، أن التقدم اللافت للفريق اللندني من وسط الترتيب إلى المنافسة على المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يرجع إلى التغيير في عقلية اللاعبين، حيث يركز النادي الآن على اللحاق بالفرق المنافسة على اللقب.وقال مويس للصحافيين: “نحن في موقف قوي، وسنحاول البقاء هناك طالما استطعنا، نحن لا ننظر إلى الوراء، نحاول معرفة ما إذا كان بإمكاننا اللحاق بالفرق التي تفوقنا، لكننا ندرك جيدًا قوة الفرق التي تتفوق علينا في الترتيب”.