الرسمية الأولى بين قطر والجزائر

يواجه المنتخب القطري الأول لكرة القدم نظيره الجزائري اليوم في نصف نهائي كأس العرب 2021 على ملعب الثمامة في الدوحة.

ولم يجمع أي لقاء رسمي المنتخب الجزائري ونظيره القطري، إذ تواجها في 5 لقاءات تجريبية، فاز خلالها الجزائر “محاربو الصحراء” في 3، وقطر ”العنابي” في 1، وجاء التعادل في مواجهة وحيدة. وكان اللقاء الأول الذي جمع المنتخبين في 1978، وانتهى بفوز قطر بنتيجة 3ـ1، وآخر اللقاءات في 2018، وانتهى بفوز الجزائر بهدف نظيف. ويسعى المنتخب القطري إلى كسر احتكار المنتخبات الإفريقية للمباراة النهائية مستغلًا عامل الأرض والجمهور.ويشارك منتخب الجزائر بتشكيلة شبه رديفة يغيب عنها المحترفون في أوروبا أبرزهم رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، فيما تخوض قطر المنافسات بكامل طاقتها.

اختبار خامس

رفض فيلكس سانشيز، مدرب منتخب قطر الأول لكرة القدم، وصف مباراته أمام الجزائر قبل نهائي كأس العرب لكرة القدم اليوم بأنها أول اختبار حقيقي للاعبيه في البطولة، لكنه أكد أنه يدرك تمامًا أنها ستكون مباراة صعبة أمام منافس قوي.

وقال سانشيز للصحافيين أمس: “تعرضنا لأربعة اختبارات واليوم اختبار خامس جديد وكل مباراة اختبار بالنسبة لنا”.

وأضاف “الكرة التي تقدمها الجزائر تثبت أنها تملك فريقًا قويًا ومن الصعب الفوز عليه. نحن أبطال آسيا لأننا كنا نستحق والجزائر بطلة إفريقيا وكانت تستحق، واليوم ستكون مباراة قوية”.وتابع “من الجيد خوض هذه المباراة قبل عام واحدة من كأس العالم وهذه خبرة جيدة وتجربة ضد فريق من منطقة أخرى، نحن واثقون أن هذا سيمنحنا الخبرة والاستعداد بشكل أفضل لكأس العالم”.