الليلة.. صراع رباعي على نهائي كأس العرب

تتجه أنظار عشاق كرة القدم العربية، الأربعاء صوب ملعبي «974» و«الثمامة» في الدوحة العاصمة القطرية، اللذان يحتضنان مباراتي الدور نصف النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم.

وتجمع المباراة الأولى بين منتخبي مصر وتونس على أرضية ملعب «974»، الذي تتسع مدرجاته لـ40 ألف متفرج، بينما تجمع المباراة الثانية منتخب قطر "المستضيف" بنظيره الجزائري على ملعب «الثمامة»الذي يتسع إلى رقم العدد ذاته.

وضمن منتخب تونس "نسور قرطاج" مقعدًا له في المربع الذهبي للبطولة، على حساب نظيره العماني بفوزه عليه 2-1 في المباراة التي جمعتهما، الجمعة الماضي، على ملعب «المدينة التعليمية» في مدينة الريان.

بينما تأهل منتخب مصر «الفراعنة» إلى الدور قبل النهائي لكأس العرب 2021، على حساب نظيره الأردني، إثر فوزه عليه 3-1 بعد تمديد اللقاء الذي جمعهما، السبت الماضي، على ملعب الجنوب بمدينة الوكرة القطرية.

وتأهل «العنابي» القطري إلى نصف النهائي بعد فوزه العريض على نظيره الإماراتي بخماسية بيضاء، فيما بلغ المنتخب الجزائري قبل النهائي بعد تجاوزه نظيره المغربي بركلات الترجيح 5-3 عقب نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

وتستضيف قطر النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب بكرة القدم حتى الـ18 من ديسمبر الجاري بمشاركة 16 منتخبًا وصل منها «قطر وتونس والجزائر ومصر» إلى المربع الذهبي .