376 مليون ريال.. القيمة السوقية لجياد «قفز السعودية»

بلغت القيمة السوقية المتوسطة للجياد المشاركة في الأسبوع الثاني من بطولة "قفز السعودية" التي تنطلق اليوم "الخميس" وينظمها الاتحاد السعودي للفروسية تحت اشراف الاتحاد الدولي للفروسية "FEI" في مقر "قفز السعودية" على أرض ميدان نادي سباقات الخيل بالجنادرية 376,743,495 ريال، وفقاً لقائمة الجياد المشاركة والنهائية المعتمدة في البطولة.

ويبلغ عدد الفرسان والفارسات المسجلين في كشوفات قفز السعودية 114 فارساً وفارسة من نخبة الفرسان من داخل المملكة وخارجها وبعدد 153 جواداً، حيث يشارك في الأسبوع الثاني عدد 46 حصان من فئة الـ (5 نجوم) يبلغ متوسط سعر الحاصان الواحد مليون يورو "4,239,950 ريالاً" ومجموع قيمتها 195.037.700 ريال.

في المقابل، يشارك عدد 107 حصان من فئة (نجمة واحدة)، ويبلغ متوسط سعر الحصان الواحد 400 ألف يورو "1,698,185 ريالاً" ومجموع قيمتها 181.705.795 ريال.

يمثلون دول: السعودية، استراليا، البحرين، مصر، المانيا، اليابان، الأردن، الكويت، هولندا، روسيا، السويد، الجزائر، المملكة المتحدة، النرويج، الإمارات، المغرب، واليونان.

وكانت القيمة السوقية للجياد المشاركة في الأسبوع الأول من "قفز السعودية" قد بلغ مبلغ 172.7 مليون ريال، حيث بلغ متوسط القيمة السوقية للجياد المشاركة لفئة (4 نجوم) 700 ألف يورو "2,969,932 ريالاً" ومتوسط القيمة السوقية للجياد لفئة (النجمة الواحدة) 400 ألف يورو "1,697,765 ريالاً" وعددها 100 جواد.

وأوضح الدكتور أنس حسن عضو اللجنة المنظمة، رئيس اللجنة الطبية في البطولة "متسوط سعر جياد فئة (5 نجوم) لمليون يورو وأكثر، تزيد قيمتها عندما تشارك في البطولات الدولية وتنجح في كسب الأشواط وخاصة الأشواط الرئيسية، خاصة الجياد الأوروبية".

وأضاف "بعض الجياد قد يصل سعرها لأكثر من ذلك، ما تم ذكره من مبالغ هنا لمتوسط الأسعار للجياد بشكل عام".