2021 .. موسم صناعة أبطال «الفرسية»

يختتم الاتحاد السعودي للفروسية السبت المقبل روزنامة بطولاته الدولية للعام الحالي 2020/2021، حيث ستحمل بطولة "قفز السعودية" التي انطلقت في التاسع من (ديسمبر) الجاري، وتختتم السبت المقبل الرقم 17 في الموسم الحالي.

وأقام الاتحاد السعودي للعبة منذ مطلع الموسم 61 بطولة، من بينها 45 بطولة محلية أقيمت في عدداً من مدن ومحافظات السعودية، و16 دولية وبجوائز مالية تجاوزت الـ 10 ملايين ريال، أبرزها: كاس وزارة البيئة والمياه والزارعة لقفز الحواجز، بطولة الدرعية لقفز الحواجز، كأس اليوم الوطني لقفز الحواجز، بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية إضافة لبطولتي "قفز السعودية" الحالية، استفاد منها قرابة الـ 1301 فارس وفارسة سعوديين مسجلين بشكل رسمي في سجلات الاتحاد.

من جهته، أكد الفارس الأولمبي السابق فهد الجعيد أن بطولات قفز الحواجز التي تقام في السعودية تساهم بشكل كبير وقوي في صقل موهبة الفرسان والفارسات المشاركين في البطولات التي تقام السعودية وحتى لو بالمشاهدة، وقال "النتائج ظهرت من خلال البطولات السابقة، حيث شهدت البطولة الحالية "قفز السعودية" تألق وتطور في مستويات العديد منهم والأرقام في البطولة الحالية خير شاهد".

وامتدح الجعيد خطوة الاتحاد السعودية للفروسية منح الفرسان والفارسات المبتدئين من خلال اقراره إضافة اشواط لفئة النجمة الواحدة ليتواجدوا في مثل هذه المحافل الكبيرة لمنحهم فرصة الاحتكاك وزيادة الخبرة".