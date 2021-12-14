ولي العهد يستقبل أبطال آسيا

استقبل الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال، والجهازين الفني والإداري، ولاعبي الفريق الأول لكرة القدم، بمناسبة تحقيقهم بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادم للأندية.

وهنأ سمو ولي العهد مسؤولي ولاعبي فريق الهلال السعودي، بهذا الإنجاز للوطن، وظهورهم المشرف في البطولة، والتأهل لكأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في بذل المزيد من الجهد لرفع اسم السعودية عالياً في المحفل العالمي.

حضر الاستقبال الذي شهد التقاط الصور التذكارية بهذه المناسبة، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة.

وتوج الفريق الهلالي بلقب دوري أبطال اسيا 2021، بعد فوزه على بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في النهائي، الذي احتضنه ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، يوم 23 نوفمبر الماضي.