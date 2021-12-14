البياوي: الأوراق الرابحة متكافئة

أوضح التونسي ناصيف البياوي، مدرب فريق العدالة الأول لكرة القدم، أن الأوراق الرابحة في فريقي الهلال والنصر متكافئة، وبين نقاط القوة والضعف في الفريقين قبل لقائهما المقرر، غدًا، على ملعب الملك فهد الدولي، والمؤجَّل من الجولة الـ 8 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وأشار البياوي، إلى أن من أبرز نقاط قوة الهلال التعامل النفسي الجيد عند استقباله أي هدف، فضلًا عن تحركات سالم وماريجا وجوميز المزعجة، لكنه لفت إلى أن البطء في الارتداد من الحالة الهجومية إلى الدفاعية من أبرز نقاط ضعف الفريق الأزرق. وقال لـ الرياضية: أن مكمن خطورة النصر يتمثل في اختراقات وتسديدات البرازيلي تاليسكا، وعودة أبرز الغائبين، أمثال أنسيلمو ومارتينيز، وفي المقابل عدّ أن عدم الثبات على التشكيل وتراجع مستوى حارس المرمى قد يشكل خطرًا على الفريق الأصفر.

نقاط القوة

التحركات المزعجة لسالم الدوسري وجوميز وماريجا

خبرة سلمان الفرج في خط الوسط

خطورة جوميز داخل الصندوق وقدرته على التسجيل

الفاعلية الهجومية لظهيري الجنب الشهراني والدوسري.

التعامل النفسي الجيد عند استقبال الفريق أي هدف

نقاط الضعف

المساحات الكبيرة التي يخلفها انطلاق الظهيرين للهجوم

البطء في الارتداد من الحالة الهجومية إلى الدفاعية

عدم التقدير المناسب من قلبي الدفاع للكرات العرضية

الاحتفاظ بالكرة لوقت طويل في وسط الملعب دون فاعلية

الثقة الزائدة لعبد الله المعيوف وخروجه أحيانًا دون داعٍ

نقاط القوة

عودة أبرز الغائبين أمثال أنسيلمو ومارتينيز

مهارة جلال ماشاريبوف في الاختراق من العمق والأطراف

التسديدات القوية من خارج الـ 18، خاصة من تاليسكا

استغلال القوة البدنية الهائلة لـ “أبو بكر” في الاختراق والرأسيات

الانطلاقات الهجومية لظهيري الجنب، خاصة سلطان الغنام

نقاط الضعف

عدم الثبات على التشكيل واختلافه من مباراة لأخرى

غياب الانسجام بين خطوط الفريق، خاصة قلبي الدفاع

تأثر الفريق بالإصابات، لا سيما عبد الإله العمري ومادو

ـنقص الفاعلية الهجومية بعد رحيل عبد الرزاق حمد الله

تراجع مستوى الحراس لعدم الاستقرار على حارس بعينه