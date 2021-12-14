السيتي يُمطر شباك ليدز بـ7 أهداف

عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بفوزه الساحق على ليدز يونايتد ضيفه، 7-0، الثلاثاء، في المرحلة السابعة عشرة.

وعلى ملعب الاتحاد حسم مانشستر سيتي فوزه على ليدز بثلاثة أهداف في الشوط الأول، وأربعة أهداف في الشوط الثاني.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 41 نقطة من 17 مباراة، متفوقاً بفارق 4 نقاط على ليفربول أقرب ملاحقيه الذي خاض 16 مباراة، وتوقف رصيد ليدز عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.

وافتتح فيل فودين التسجيل لسيتي في الدقيقة الثامنة، ثم أضاف جاك جراليش الهدف الثاني في الدقيقة 13، وتبعه البلجيكي كيفين دي بروين بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني أحرز الجزائري رياض محرز رابع أهداف سيتي في الدقيقة 49، ثم سجل دي بروين الهدف الثاني له والخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 62.

وسجل جون ستونز الهدف السادس لسيتي في الدقيقة 74، وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز ناثان آكي الهدف السابع.