فلادان يختبر 21 اتفاقيّا

أنهى فريق الاتفاق الأول لكرة القدم معسكره الداخلي المفتوح، خلال فترة توقف الدوري لمشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب “فيفا 2021” في قطر، بالتعادل في المباراة التجريبية أمام الحزم، ضيفه، بنتيجة سلبية، أمس، في المباراة التي احتضنها ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام. وأشرك الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب الفريق، 21 لاعبًا في المباراة على مدار الشوطين، حيث منحهم إجازة لمدة 24 ساعة، على أن يعاود الجميع التدريبات غدًا، استعدادًا لمواجهة النصر في دور الـ 16 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين الثلاثاء المقبل في الرياض.