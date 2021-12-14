التعاون ينهي المعسكر

يختتم فريق التعاون الأول لكرة القدم، غدًا، معسكره الخارجي الذي يجرى في مدينة المنامة البحرينية، ضمن الفترة الإعدادية خلال فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب. واستمر المعسكر تسعة أيام، وخاض خلاله الفريق مواجهتين تجريبيتين، استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. ومن المنتظر أن يمنح البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الفريق، اللاعبين إجازة لمدة يوم واحد، على أن يعود الجميع إلى التدريبات على ملعب النادي. وكان فريق التعاون تعادل أمس مع نظيره المنامة البحريني 2ـ2 في ثاني تجاربه ضمن معسكره، بعدما لعب أمام الحد البحريني وتغلب عليه بنتيجة 3ـ1.