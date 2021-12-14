بوكا بطلا لـ «كأس مارادونا»

عوَّضت ركلات الترجيح فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني الأول لكرة القدم، عن تسببها في خسارته كأس جوان جامبر عام 2003 لمصلحة برشلونة الإسباني، بإهدائه كأس مارادونا، أمس، على حساب المنافس ذاته، في حدث احتضنه ملعب مرسول بارك، ضمن فعاليات موسم الرياض 2021.

وانتهى الوقت الأصلي بتعادل الفريقين “1ـ1”، لتتجه المباراة مباشرة إلى ركلات الترجيح دون الاحتكام إلى شوطين إضافيين.

وتقدم برشلونة أولًا عن طريق فيران جوتجلا، جناحه الشاب، في الدقيقة 52، فيما أدرك بوكا التعادل بعد مرور 25 دقيقة إضافية بواسطة إكسيكويل زيبالوس، الجناح اليافع.

وفي ماراثون الترجيح، نجح لاعبو الفريق الأرجنتيني في تسجيل 4 ركلات مقابل اثنتين فقط لمنافسيهم.

وبذلك يفوز بوكا على برشلونة للمرة الأولى في تاريخه، بعد ثلاث هزائم شهدها تنافسهما على كأس جوان جامبر التي ينظمها النادي الإسباني سنويًا.

وخسر برشلونة موقعة الرياض عن طريق ركلات الترجيح، التي حسم بواسطتها مواجهته الأولى ضد بوكا على كأس جوان جامبر عام 2003.

حينذاك تغلب الفريق الكاتالوني على نظيره الأرجنتيني “5ـ3” بركلات الترجيح، بعد التعادل “1ـ1” أيضًا في الوقت الأصلي.

وفي عامي 2008 و2018 حصد برشلونة الكأس ذاته بالفوز على بوكا 2ـ1 و3ـ0 تواليًا.