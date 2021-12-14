الرئيسية / صورة اليوم

حضر عدد من الشخصيات الرياضية، بينهم مسؤولو أندية، ولاعبون سابقون وحاليون مباراة فريقي برشلونة الإسباني وبوكا جونيورز الأرجنتيني على كأس مارادونا ضمن فعاليات موسم الرياض..

2021.12.14 | 11:07 pm

