وزير الرياضة: دعم ولي العهد السخي أهم أسباب حصد الانجازات

رفع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، بالغ شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه المستمر للقطاع الرياضي، وتحفيزه الكبير للرياضيين الذين حققوا الإنجازات ورفعوا راية المملكة عاليًا في مختلف المحافل العالمية والقارية والإقليمية.

جاء ذلك بمناسبة استقبال ولي العهد لوزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وياسر المسحل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الهلال واللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية، بعد تحقيق فريق كرة القدم بالنادي لقب بطولة دوري أبطال آسيا 2021 والتأهل لكأس العالم القادمة للأندية.

وقال وزير الرياضة في تصريح صحفي: «يعد هذا الاستقبال الكريم من لدن سموه تجسيداً واضحاً وجلياً على الدعم والاهتمام بالقطاع الرياضي وبكل الرياضيين واللذين أثمرا - بعد توفيق الله سبحانه - في الاستمرار بحصد الإنجازات وتحقيق النجاحات المتلاحقة، حيث يتقدم القطاع الرياضي بخطوات متسارعة ونوعية بفضل رؤية المملكة 2030، والتي استهدفت الوصول إلى التميز عبر صناعة الأبطال في مختلف الرياضات، إضافة إلى استمرار استضافة وتنظيم أكبر الأحداث الرياضية العالمية».

وأضاف : «الدعم السخي الذي تجده الأندية الرياضية من قبل سمو ولي العهد، كان أحد أهم الأسباب وأبرزها - بعد توفيق الله - التي أسهمت بشكل مباشر في تحقيق التطلعات، وحصد الإنجازات في مختلف المحافل القارية والدولية، وما استقباله –حفظه الله – لمنسوبي نادي الهلال إلا دليل واضح على هذا الاهتمام والدعم الكبيرين، وتكريم لكل من يسهم في تحقيق المنجزات لهذا الوطن الغالي ورفع راية الوطن عالياً».