«كليات البترجي الطبية» و«باب الخير» توقعان مذكرة تفاهم

وقعت «كليات البترجي الطبية»، الممثلة بجدة وعسير كإحدى مبادرات بيت البترجي لخدمة المجتمع بمدينة جدة، مؤخراً مذكرة تفاهم مع «باب الخير»، وهي شركة غير هادفة للربح متخصصة في إنشاء وتجهيز وإدارة وتشغيل المستشفيات. وتهدف الخطوة إلى دعم الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في الكليات فيما يخص الأعمال التطوعية، مع توفير الدعم اللوجستي الذي يصب في خدمة التوجه الاستراتيجي نحو الوفاء بالمسؤولية المجتمعية تحقيقاً لـ «رؤية المملكة 2030». ووقع الاتفاقية كل من المهندس صبحي بن عبدالجليل بترجي، رئيس مجلس إدارة «بيت البترجي»؛ والدكتور أسامة بن عدنان كنسارة، المشرف العام على «كليات البترجي الطبية»، وبحضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وتندرج الشراكة الجديدة في إطار حرص «كليات البترجي الطبية» على توقيع شراكات استراتيجية واعتمادات محلية ودولية من شأنها دعم مسيرة التحسين المستمر والتطوير الأكاديمي وتحديث الخطط والمناهج الدراسية، بما يتواءم مع متطلبات القطاع الصحي، فضلاً عن تمييز طلبة وخريجي الكلية لتسهيل حصولهم على عمل وفقاً للوائح والأنظمة المتبع بها من وزارة التعليم السعودي. وشدّد الجانبان على أهمية اتفاقية التعاون في توحيد الجهود المشتركة وتوظيفها في خدمة المجتمع، وسط تأكيدهما المشترك على العمل معاً لتفعيل مساهمة القطاع الخاص في دفع مسيرة التنمية المجتمعية.