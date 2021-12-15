أڤيڤا تعين بو شعيا نائباً للرئيس لشؤون المبيعات ورئيساً لأعمالها في الشرق الأوسط

أعلنت أڤيڤا، الرائدة عالمياً في مجال البرمجيات الصناعية ودعم التحول الرقمي والاستدامة، عن تعزيز فريق القيادة التنفيذية لأعمالها في الشرق الأوسط، وذلك بتعيين نايف بو شعيا في منصب نائب الرئيس للمبيعات ورئيس أعمال الشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا. ويساهم التعيين الجديد في توثيق علاقة أڤيڤا بالشركاء والعملاء في مرحلة تسعى فيها الشركة لتيسير التحول الرقمي لعدد متزايد من الشركات العاملة بالقطاع الصناعي في المنطقة والعالم.

يذكر أن بو شعيا خبير متمرس في الإدارة التنفيذية ويمتلك خبرة تمتد ثلاثة عقود في مبيعات البرمجيات مع التركيز على قطاعات النفط والغاز والطاقة، والبنية التحتية، والأغذية، والمشروبات. ينضم بو شعيا إلى أڤيڤا قادمًا من شنايدر إلكتريك التي تولى فيها قيادة تطوير أعمال أتمتة العمليات في الشرق الأوسط، بعد أن شغل عددًا من المناصب القيادية في المبيعات والعمليات لدى شنايدر إلكتريك وإنفنسيس.

وسيعمل بو شعيا مع أڤيڤا في مقرها بدبي لتستفيد من خبرته الواسعة في قيادة أعمالها بالشرق الأوسط وإفريقيا وليساعد الشركاء حول العالم في تعزيز الاستدامة التشغيلية والبيئية.

وأوضح كاسبر هيرزبرج، المدير التنفيذي للإيرادات لدى أڤيڤا: "نرحب بانضمام نايف بو شعيا ونتطلع إلى دوره في تقديم التوجيه الاستراتيجي والقيادة الديناميكية في واحد من أبرز أسواق أڤيڤا."

وبدوره قال بو شعيا: "أتطلع إلى الانضمام إلى أڤيڤا في هذه المرحلة الشيقة التي تدعم فيها الشركة مسيرة التحول الرقمي والاستدامة بالمنطقة. فقد شهدنا تزايد الزخم في الشرق الأوسط وإفريقيا فيما يتعلق بتسريع استخدام التقنيات المتقدمة للوصول إلى حيادية المناخ. لطالما كانت أڤيڤا رائدة في تلك الجهود والابتكارات التي تحسّن الأداء والكفاءة والاستدامة لعدة عقود، ويسرني أن أتولى مهمة تعزيز مكانة الشركة ودورها في توفير أفضل البرمجيات والخدمات في المنطقة وخارجها."