المايسترو أمير عبدالمجيد يقود حفلة أحلام

أعلنت شركة «بنش مارك» المتخصصة في تنظيم الأحداث والفعاليات عن مشاركة المايسترو الدكتور أمير عبدالمجيد في حفل أحلام الفنانة الإماراتية، الخميس المقبل على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسيقود أمير عبدالمجيد الاوركسترا الموسيقية في الحفل الغنائي لأحلام، في ظل ترقب جماهيري للفنانة الإماراتية لظهورها في الحفل، عطفًا على الاقبال الذي شهدته التذاكر ونفاذها خلال ساعة واحدة فقط من طرحها على الموقع الالكتروني الخاص بموسم الرياض.