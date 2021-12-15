ضبط المخالفين في مدل بيست

كشفت مدل بيست، شركة الترفية الموسيقى المنظمة لساوندستورم، المهرجان الموسيقي الأضخم والأبرز في المنطقة، عن تطبيق إجراءات أمن وسلامة غير مسبوقة لتوفير تجربة مثالية لرواد المهرجان.

ويهدف تطبيق الإجراءات الصارمة إلى منع أي سلوكيات غير مرغوب بها وتوفير مساحة ترفيه آمنة للجميع بالتزامن مع اقتراب موعد الفعالية المميزة التي تستضيفها منطقة بنبان بالرياض بين 16 و 19 ديسمبر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت ندى الهلابي، المديرة الاستراتيجية لدى مدل بيست: "نحرص على أن يحظى جميع الحضور بتجربة مثالية في مهرجان ساوندستورم لهذا العام. ونسعى من خلال اعتماد إجراءات أمن وسلامة تفوق المعايير العالمية إلى ضمان التعامل مع أي طارئ بالطريقة المناسبة، وتوفير بيئة آمنة تتيح للجميع - رجالاً ونساء - الاستمتاع بفعاليات المهرجان. وفي إطار حرصنا على تحقيق هذا الهدف، عملنا على وضع لائحة سلوكيات توضح التصرفات المقبولة من غيرها وتعزيز قوات وأفراد الأمن والمرشدين في مدل بيست بفريق يضم 1500 متطوع ومتطوعة كسفراء السلامة في المهرجان".

ويتوزع أكثر من 8 آلاف متخصص أمني وفريق تدخل في موقع الفعالية، مما يوفر نحو حارس واحد لكل 30 من رواد المهرجان، بالإضافة إلى توفير 335 كاميرا مراقبة تغطي جميع أرجاء المكان؛ ومجموعةٍ من مسؤولي الأمن المتمرسين الذين يجوبون موقع الفعالية، بينما يقوم فريق من المتخصصين في مجال الأمن والمتواجد في موقع مركزي برصد أي طارئ والإبلاغ عنه ليتم تقييم الوضع واتخاذ قرار الاستجابة المناسب بالتعاون مع السلطات المحلية.

وتضمن هذه الإجراءات للحضور توفير استجابة سريعة عند الإبلاغ عن سلوك غير لائق أو مشكلة تتعلق بسلامتهم ومحاسبة المخلين بالقواعد السلوكية الخاصة بمدل بيست، والذين يواجهون عقوبة الطرد من موقع الفعالية مباشرة دون استرداد قيمة تذاكرهم، وسيتم تقديمهم إلى السلطات المختصة لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم بحقهم إذا استلزم الأمر. كما تشجع الحضور والمشاركين تأدية دورهم والتدخل عند وقوع أي حادث أو مخالفة من خلال التبليغ عبر التطبيق الرسمي الخاص بمدل بيست.

ومن جانبه، صرّح رمضان الحرتاني، الرئيس التنفيذي لدى مدل بيست: "نهدف في مدل بيست إلى توفير تجربة مثالية لجميع ضيوفنا، حيث يمكنهم الاستمتاع بفعاليات المهرجان الترفيهية وسط أجواء آمنة ومريحة وبعيداً عن أي شكل من أشكال سوء السلوك. وفي هذا الإطار، حرصنا على تخصيص فرق متمرسة واستلهام أفضل الممارسات من جميع أنحاء العالم، حيث نبذل جهوداً دؤوبة لتوفير مكان آمن يقدم الترفيه للجميع".

وأضاف: "نرجو من جميع الحضور قراءة لائحة القواعد السلوكية الخاصة بنا والتعرّف على الطرق المناسبة للإبلاغ ومساعدة الآخرين؛ فنحن جميعاً ننتمي لمجتمع واحد ونهدف للحفاظ على سلامته".

وتتوقع مدل بيست من جميع المشاركين في المهرجان المتميز، بمن فيهم الجمهور والموظفين ومنافذ البيع والجهات الراعية للفنانين وطاقم العمل، الالتزام بلائحة القواعد السلوكية المذكورة. وتجدر الإشارة إلى خضوع جميع أفراد فريق العمل الممثل للشركة على أرض الفعالية لبرنامج تدريبي شامل، يتمحور حول كيفية كشف السلوكيات الخاطئة والإبلاغ عنها والتعامل معها وفق البروتوكولات الموضوعة، مع التذكير بأنه سيتم طرد المخلين من موقع المهرجان مباشرةً.

وتنصح مدل بيست جمهور مهرجان ساوندستورم بالتعرف على النقاط الأمنية المنتشرة في موقع الفعالية عند وصولهم وإبلاغهم عند وقوع أي طارئ. كما تنصحهم بتحديد نقاط للقاء مرافقيهم في حال افتراقهم أثناء المهرجان، نظرًا لما يمكن أن يسببه الاكتظاظ من تأثير سلبي على خدمات الهواتف المحمولة.