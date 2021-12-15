تقديم موعد مباراة الهلال والنصر

قررت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تعديل وقت مواجهة الهلال والنصر غريمه التقليدي، وتقديمها إلى العصر بدلًا من وقتها السابق في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وحددت الرابطة الساعة 3:15 عصرًا موعدًا لخوض المباراة بدلا من موعدها السابق 8:00 مساء، على ملعب الملك فهد الدولي، مشيرة عبر بيان بثته على موقعها الرسمي أن تغيير وقت الديربي جاء بناء على اتفاق بين قطبي العاصمة .

يذكر أن المباراة التي ستلعب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض مؤجلة من الجولة الـ8 للدوري، ويدخلها الهلال المستضيف محتلا المركز الـ4 بـ 21 نقطة جمعها من 11 مباراة، فيما يحل النصر في المركز الـ7 من بـ17 نقطة حصدها من 12 مواجهة في كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين