مشاكل القلب تجبر أجويرو على الاعتزال

أعلن المهاجم الأرجنتيني الدولي سيرجيو أجويرو لاعب برشلونة الإسباني اعتزال كرة القدم لأسباب صحية، الأربعاء، بعد ثبوت إصابته بمرض في القلب وهو في الثالثة والثلاثين من العمر ليسدل بذلك الستار على مسيرة حافلة في الملاعب استمرت على مدار 18 عاما أحرز خلالها أكثر من400 هدف.

ونقل أجويرو للمستشفى في 30 أكتوبر الماضي بعد معاناته من ألم في الصدر وصعوبة في التنفس خلال تعادل برشلونة 1-1 مع ألافيس.

وبعد ذلك ببضعة أيام أعلن برشلونة أن أجويرو سيغيب عن الملاعب مدة ثلاثة أشهر على الأقل بعد خضوعه لفحوص في القلب.

وقال أجويرو وهو يبكي أمام عدد كبير في ملعب كامب نو، الأربعاء "الهدف من هذا المؤتمر الصحفي هو إبلاغكم بأنني قررت اعتزال كرة القدم، هذه لحظة صعبة للغاية لكني راض عن القرار الذي اتخذته".

وأضاف أجويرو "لقد اتخذت هذا القرار للحفاظ على صحتي، وهذا ما طلبه الأطباء مني وهو أنه من الأفضل التوقف عن اللعب، اتخذت القرار قبل 10 أيام تقريبا".

وأردف قائلا "أنا فخور جدا بمسيرتي المهنية لأنها كانت بمثابة حلم تحقق، لقد أردت أن أصبح لاعبا محترفا ولم أفكر مطلقا بأنني سألعب في أوروبا".

وكان أجويرو انتقل إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي بطل إنجلترا في نهاية الموسم الماضي لكنه شارك خمس مرات فقط في جميع المنافسات بسبب إصابة في ربلة الساق ومشكلات في القلب وأحرز هدفا وحيدا في هزيمة فريقه 2-1 أمام ريال مدريد.

وأمضى أجويرو عقدا كاملا مع سيتي وأحرز له 260 هدفا في 390 مباراة وهو الهداف التاريخي للنادي.