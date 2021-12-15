النصر.. العمراني نائبا وسالازار مديرا للفريق

أصدر مجلس إدارة نادي النصر قرارا بتعيين المهندس عبدالله العمراني نائبا لرئيس مجلس الإدارة، إضافة إلى تعيين البرازيلي مارسيلو سالازار مديرا عاما للفريق الأول لكرة القدم، الأربعاء.

وجاء تعيين العمراني وسالازار في منصبيهما الجديدين ضمن عدة قرارات أعلنها النصر عبر حسابه الرسمي في «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي شملت تعيين الكرواتي قوران فوسيفتش مديرا رياضيا ورئيسا للكشافين حتى صدور التشكيل النهائي للإدارة.

وشكل مجلس إدارة نادي النصر عدة لجان جديدة في مقدمتها «اللجنة التنفيذية» التي تضم كل من مسلي آل معمر رئيس النادي و إلى جانبه عبدالله العمراني نائب الرئيس وعبدالمحسن السديري وعبدالرحمن الغبين، إضافة إلى ثلاثة لجان أخرى وهي «التسويق والاستثمار»، «المراجعة والمخاطر» و «المكافآت والترشيحات».

وتضم «لجنة التسويق الاستثمار» كل من معتز المزروع، فيصل أبو ساق، تركي المشيقح، أحمد المشهدي ونواف النهاري فيما تضمنت «لجنة المراجعة والمخاطر» الثنائي عبدالعزيز العمران ومحمد الشتوي وتضم «لجنة المكافآت والترشيحات» مسلي آل معمر، عبدالله العمراني، تركي العبدالكريم وخالد الشارخ.