سالم الدوسري: أنا هلالي في القمة

أعلنت إدارة نادي الهلال عن تجديد عقد الدولي سالم الدوسري لاعب الفريق الأول لكرة القدم رسميًا حتى 2025م، الأربعاء، بدعم من الأمير الوليد بن طلال وفقاً للنادي الأزرق.

وكانت «الرياضية» قد أشارت في عددها الصادر 13 ديسمبر عن اقتراب إدارة نادي الهلال من تجديد عقد اللاعب بعد الوصول إلى اتفاق بين الطرفين في هذا الجانب.

وجاء إعلان بطل دوري أبطال آسيا عن تجديد عقد الدوسري الذي يعد أحد أبرز نجوم الفريق عبر مقطع فيديو بثه من خلال حسابه الرسمي في تويتر موقع التواصل الاجتماعي تضمن حديثا للاعب عن بداية شفغه بكرة القدم من الملاعب الترابية مشيرًا إلى انه كان يحلم بالهلال ويتمنى ان يسجل هدفًا في ملعب الملك فهد الدولي، أو ملعب الأمير فيصل بن فهد في الملز ويحتفل مع الجماهير ويفرح مع اللاعبين حتى أتته الفرصة للوصول مع الهلال إلى القمة ويشارك مع المنتخب السعودي في كأس العالم والأولمبياد بالإضافة إلى المشاركة في كأس العالم للأندية، ويحقق مع ناديه كأس الملك وكأس ولي العهد وكأس السوبر والدوري والبطولة الآسيوية، مختتمًا حديثه بأنه هلالي في القمة وأمامه ثلاث أعوام مقبلة لتحقيق المزيد من الانتصارات بعد التوقيع مع ناديه حتى 2025.