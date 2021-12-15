«أخضر الصالات» يختتم معسكر القاهرة

اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة قدم الصالات، الثلاثاء، معسكره التدريبي، الذي نُظّم في القاهرة العاصمة المصرية، واستمر 15 يومًا، ضمن إطار استعداداته وتحضيراته للمشاركة في الاستحقاقات الخليجية والآسيوية المقبلة.

وكان «أخضر الصالات» خاض الثلاثاء، مناورة ودية مع فريق البنك الأهلي المصري لكرة قدم الصالات، وانتهت بفوز الأخضر بنتيجة 7-5، سُجلت عن طريق محسن فقيهي هدفين، ومنصور الزهراني وفرحان الأسمري وعمر الدبل وعبدالإله العتيبي ونواف العروان.

من جهة آخرى، كرّم ناصر السعدي مدير إدارة كرة قدم الصالات والشاطئية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، سلطان الدحيم وعبدالله مغربي ثنائي المنتخب، في حضور أندرو بلازا المدير الفني، وعبدالرحمن الرماح، نظير حصولهما على جائزة التميز التي وضعتها الإدارة بهدف تحفيز وتشجيع اللاعبين على تقديم المزيد في جميع المشاركات والاستحقاقات.

وبذلك يختتم أخضر الصالات معسكره التدريبي بعد أن خاض اربع مناورات ودية مع فرق مستقبل الوطن وميت عقبه والإعلاميين والبنك الأهلي، حقق الانتصار فيها جميعها، مع تقديم مستويات متصاعدة نالت على رضا الإسباني أندرو بلازا والجهاز الفني، الذي وصف هذا المعسكر بالناجح لما تحقق فيه من فوائد فنية كبيرة.