كورنثيانز البرازيلي يضم باولينهو

أعلن نادي كورنثيانز البرازيلي، الأربعاء، عن تعاقده رسمياً مع باولينهو لاعب خط الوسط، الذي فسخ عقده مع النادي الأهلي في سبتمبر الماضي.

وجاء تعاقد كورنثيانز مع باولينهو في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ اللاعب عقده مع الأهلي في سبتمبر الماضي، بسبب ظروف عائلية قاهرة تعرض لها، وفق ما كشف لإدارة النادي الجداوي.

وأنهت علاقة النادي الأهلي اللاعب البرازيلي بالتراضي، بعد 58 يوماً قضاها بين أسواره، استطاع خلالها تسجيل هدفين، في شباك الحزم والتعاون.