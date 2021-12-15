أمانة جدة تنظم «جدة تتحرك»

تنظم أمانة مدينة جدة فعالية «جدة تتحرك»، السبت، والتي تأتي ضمن مشاركة مجتمعية لتوعية مجتمع جدة بالرياضة ودورها الهام في تعزيز الصحة العامة، مواكبةً لبرنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030.

وستنطلق الفعالية من مسارها الرئيسي وهو ممشى الواجهة البحرية «ساحة اللؤلؤ»، وستحتضن عدة فعاليات بالإضافة إلى مسيرة المشي، حيث ستكون هناك 4 سباقات ثلاثة منها لمسافة 5 كم لفئة المحترفين، الهواة، والسيدات، وسباق رابع لمسافة 1 كم مخصص لفئة الأطفال من 5-12 سنة.

على أن يتم تتويج الفائزين في نهاية اليوم وسيحصل كل متسابق على ميدالية المشاركة.

كما ستتضمن الفعالية تحدي افتراضي في المسارات الإضافية التي ستقام فيها في عدة أحياء من جدّة، وهي: ممشى اليمامة، النخيل، الرحاب، التحلية، ممشى الأمير فواز، ممشى فيصل بن فهد، الفيحاء، وممشى الحمدانية.

يذكر أن المشاركة في التحدي الافتراضي ستكون من خلال المشي لمسافة 5 كم في أيًا من المواقع المذكورة، مع الالتزام بشروط المشاركة والتي من ضمنها تحميل أي تطبيق رياضي أو صحي لحساب المسافة والزمن والموقع، ومشاركة النشاط على تويتر تحت هاشتاق «جدة تتحرك».