كونترا يستعين بشباب الاتحاد

استدعى الروماني كوزمين كونترا مدرب فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، عدداً من لاعبي درجة الشباب في النادي، للمشاركة في التدريبات، الأربعاء.

ومن أبرز اللاعبين الشباب، الذين شاركوا في تدريبات الفريق، تركي الجعدي، وحسين العيسي، إضافة إلى عبدالإله الشهري.

ويفقد الاتحاد عدد من اللاعبين في الخط الخلفي، حيث يشارك أحمد حجازي الدولي المصري، مع منتخب بلاده في كأس العرب، فيما يعاني مهند الشنقيطي من إصابة، إضافة إلى سعود عبدالحميد المُبعد من الفريق بعد توقيع عقد انتقاله إلى الهلال.

ويتأهب الفريق الجداوي، لمواجهة الفتح، الإثنين، ضمن مباريات ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث يركز الجهاز الفني، على الجوانب الفنية تحضيراً للمواجهة.