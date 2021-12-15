نجوم الديربي من الملعب إلى «ميدل بيست»

يتوجه عدد من نجوم الهلال والنصر إلى فعالية «ميدل بيست»، الخميس، بعد أن ينهون مهمة خوض الديربي المنتظر عصراً على ملعب الملك فهد الدولي، في مؤجلة من المرحلة الثامنة لحساب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه تغريدات عبر «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي تضمنت مقاطع فيديو للفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم الهلال، والبرازيلي أندرسون تاليسكا لاعب وسط النصر، وكتب تعليقاً على لقطة جوميز:« الوعد بكرة يا وحش سو حركة الأسد مرتين في المباراة وبعدها تعال لميدل بيست علشان نبندنها أكثر، بنبدأ 3 العصر الخميس، والوعد نخلص فجر الإثنين».

وفي تغريدة أخرى علق تركي آل الشيخ على مقطع ظهر فيه البرازيلي تاليسكا لاعب النصر:« تاليسكا يتحدى وحاضر ميدل بيست ويرد على قوميز.. بندنها أكثر».

وتتزامن مواجهة الديربي التي تُلعب عصراً للمرة الثالثة منذ انطلاقة دوري المحترفين، مع ميدل بيست المهرجان الموسيقي الأضخم خلال نسخته الثانية في الرياض، حيث يمتد إلى 3 أيام، انطلاقاً من يوم الخميس، وانتهاءً بنهاية يوم الأحد.