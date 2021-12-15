توخيل متعاطف مع أوباميانج بعد سحب شارة القيادة

أكد توماس توخيل مدرب فرق تشيلسي الإنجليزي الأول لكرة القدم، الأربعاء، أنه متعاطف مع بييرإيمريك أوباميانج، عقب تجريده من شارة قيادة أرسنال، وأنه سيتواصل مع لاعبه السابق عندما يحين الوقت.

وسُحبت شارة القيادة من أوباميانج (32 عاماً)، الثلاثاء، بعد مخالفة انضباطية، وقال مدربه ميكل أرتيتا، إنه لن يضمه للفريق الذي سيواجه وست هام في وقت لاحق، الخميس.

ودرب توخيل أوباميانج في بروسيا دورتموند لمدة موسمين، في أفضل فترات المهاجم الجابوني عندما سجل حينها 79 هدفاً.

وقال المدرب الألماني للصحفيين قبل استضافة إيفرتون، الخميس: "سأتواصل معه في وقت ما لمحاولة مساعدته، لكنني لا أريد أيضاً أن أزعجه، أعتقد أنه كان لاعباً مهماً للغاية بالنسبة لي، كانت لدينا علاقة وثيقة للغاية.. عندما نلتقي لا يزال لطيفاً للغاية، لا يسعني سوى قول أفضل الأشياء عن أوباميانج كلاعب وشخص، أشعر بالأسف من أجله لأنه في مشكلة، ليس هذا المكان الذي يجب أن يكون فيه أصحاب الكفاءة والشخصية التي يتمتع بها".

وأضاف: "لكنني لا أعلم ماذا يجري في ناديه الآن. أريد أيضاً إظهار احترامي بعدم مشاركتي في الحكم على ما هو صواب أو خطأ في الأمر".

وقال توخيل إن نجولو كانتي سيعود إلى مقاعد البدلاء وكذلك سيدخل تريفوه تشالوباه التشكيلة، ويغيب فقط ماتيو كوفاتشيتش المصاب بكوفيد-19 وبن تشيلويل الذي يعاني من إصابة في ركبته عن الفريق.

وبعد بداية قوية للموسم، تراجع تشيلسي في الأسابيع الأخيرة ليفقد صدارة ترتيب الدوري ويتراجع للمركز الثالث، ولم يحافظ على نظافة شباكه في آخر خمس مباريات في كافة المسابقات.