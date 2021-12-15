ضربة الرمق الأخير تصعد بتونس إلى نهائي العرب

تأهل منتخب تونس الأول لكرة القدم، إلى نهائي كأس العرب، بالفوز 1-0، على مصر بعد هدف عكسي من عمرو السولية القائد، في نهاية الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، وسط حضور عدد كبير من المشجعين في ملعب 974 الواقع في رأس أبو عبود، الأربعاء.

وجاء هدف تونس والمباراة الوحيد، بعدما حاول السولية تشتيت ركلة حرة لكنه وضع الكرة برأسه داخل مرمى محمد الشناوي حارس مصر، في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع.

وستلعب تونس في النهائي، السبت، ضد الفائز من مباراة قطر صاحبة الأرض أو الجزائر، التي تلعب في وقت لاحق، الأربعاء، حيث ينال الفائز باللقب خمسة ملايين دولار.