ثنائيات الديربي.. صراع برازيلي في صناعة اللعب

يضم فريقا الهلال والنصر، عدداً كبيراً من النجوم المحترفين في مختلف خطوط الملعب، في مقدمتهم الثنائي البرازيلي ماثيوس بيريرا وأندرسون تاليسكا، اللذان قدما مطلع الموسم الجاري، في صفقتين ضخمتين.

ورغم تتويجه مع الهلال بلقب دوري أبطال آسيا لعام 2021، إلا أن البرازيلي بيريرا يطمح لتسجيل أول أهدافه مع الأزرق في شباك النصر، حيث أن صانع اللعب لم يسجل أي هدف حتى الآن في 8 مباريات شارك فيها بقميص الأزرق سواءً أساسياً أو احتياطياً.

ووفق الإحصاءات، استطاع ماثيوس بيريرا صناعة 5 أهداف، لكن دون تسجيل أي هدف، مع صناعة 11 فرص لزملائه، إضافة إلى 4 تسديدات على مرمى الخصوم ودقة تمرير تصل إلى 85 في المئة، بحسب الأرقام الرسمية لبطولة دوري المحترفين هذا الموسم.

في المقابل، يتفوق أندرسون تاليسكا لاعب النصر على منافسه الهلالي، فيما يتعلق بالأهداف، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة هدف واحد، أي ساهم في 9 أهداف خلال 12 مباراة شارك بها، بقميص الأصفر هذا الموسم دورياً.

ولم يتوقف تاليسكا عند التسجيل فقط، بل قام بصناعة 10 فرص لزملائه مع 27 تسديدة على المرمى ودقة تمرير تصل إلى 77 في المئة، في دلالة واضحة على قيمته الكبيرة في هجوم الفريق النصراوي، خاصة عندما يتمركز في نصف ملعب المنافسين. ويلعب النصر مؤخراً بخطة لعب 4-2-3-1 لذلك فإن تاليسكا وجد نفسه في مركز صانع اللعب، خلف المهاجم الصريح مباشرة وبين الجناحين، مما جعله أقرب إلى المرمى باستمرار، فيما يظهر بيريرا في مركز مشابه، عندما يلعب أساسياً في تشكيلة الهلال، خاصة في حال رهان البرتغالي جارديم على رسم 4-2-3-1، حيث يكون خلف الفرنسي جوميز مباشرة بالهجوم.