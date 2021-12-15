شاموسكا يكثف الجرعات التكتيكية

ركز البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم، على تطبيق جمل تكتيكية خلال الحصة التدريبية، الأربعاء، ضمن تحضيرات الفريق لمواجهة نظيره ضمك، الأحد، في دور الـ16 من منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانطلق المران الذي تابعه خالد البلطان رئيس النادي، بتمارين لياقية متنوعة، وجري بسرعات مختلفة، كما شهد تدريبات على الجوانب الدفاعية والهجومية.

وفرض شاموسكا، على اللاعبين مناورة فنية كروية على منتصف الملعب، طبق خلالها بعض الجمل التكتيكية، للاطمئنان على الجاهزية الفنية للفريق.