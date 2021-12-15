جوميز وأبوبكر.. عودة وتسجيل حضور

سجل الفرنسي بافيتيمبي جوميز مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، 6 أهداف وصنع 3، هزت شباك النصر خلال 9 مباريات جمعتهم في كافة المسابقات، لكنه غاب طوال آخر 3 مباريات عن التهديف.

وفشل جوميز في التسجيل أمام النصر خلال مباراة نهائي كأس السوبر السعودي، التي خسرها الهلال بثلاثية نظيفة، إضافة إلى مباراة الجولة 20 من دوري الموسم الماضي، التي كسبها الأصفر بهدف دون رد، وأخيراً المباراة التي جمعتهما في نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، رغم فوز فريقه بنتيجة 2-1.

وسجل جوميز في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خلال الموسم الجاري 5 أهداف في 11 مباراة، دون المساهمة بأي هدف، مع صناعة 4 فرص لزملائه وتسديد 15 كرة على مرمى الخصوم، مع صيامه عن التهديف دورياً في آخر 4 مباريات أمام كل من الأهلي، ضمك، أبها، والفيحاء.

في المقابل، يسعى الكاميروني فينسنت أبو بكر مهاجم فريق النصر، إلى وضع بصمته الأولى في مباريات الديربي، بعد فشله في التسجيل خلال نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021، حيث شارك اللاعب كبديل ولم يسجل أو يصنع حينها.

وعلى مستوى أرقام أبو بكر هذا الموسم، لعب الكاميروني 12 مباراة مع الأصفر في بطولة دوري المحترفين، ساهم خلالها في 5 أهداف، بواقع تسجيله 4، والمساهمة بواحد، إضافة إلى صناعة 9 فرص لزملائه، وتوجيه 15 تسديدة على مرمى المنافسين.