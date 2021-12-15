الرائد يخسر تجربة الإسماعيلي بخماسية

خسر فريق الرائد الأول لكرة القدم أمام نظيره الإسماعيلي المصري بنتيجة 5-1 الأربعاء، في ثاني مبارياته التجريبية خلال معسكره في الإسماعيلية، ضمن استعداداته لكأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وانتهى شوط المباراة الأول بتقدم الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفي الشوط الثاني عزز الفريق المصري تقدمه بهدفين، لتنتهي المباراة بفوزه بخماسية مقابل هدف.

وعمد لإسباني بابلو ماشين مدرب الرائد، على الدفع بتشكيل أساسي بخلاف اللقاء الأول أمام الزمالك حيث ضمت القائمة: أحمد الرحيلي، عبدالله الشنقيطي، عبدالله الفهدم، عبدالله مجرشي، محمد الدوسري، منصور الحربي، عبدالمحسن القحطاني، منصور البيشي، أحمد الزين، إدوارد هنريكي، رائد الغامدي، ونايف هزازي.

ويستعد الرائد لمواجهة الهلال ،الإثنين المقبل، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، قبل أن يستضيف الأهلي 27 ديسمبر الجاري، ضمن مباريات الجولة الـ14 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إذ يحتل الفريق المركز السادس في سلم الترتيب برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات و5 خسائر.