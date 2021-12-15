«كورونا» يلغي مباراة بيرنلي وواتفورد

أعلن بيرنلي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، أن مباراته أمام واتفورد ضيفه، الأربعاء، ألغيت عقب تفشي كوفيد-19 في تشكيلة الفريق الزائر.

ولا توجد تفاصيل بشأن حجم تفشي الفيروس في صفوف واتفورد، ولم يتم تحديد موعد بديل للعب المباراة.

وكان نادي مانشستر يونايتد، أكد رسميًا تأجيل مباراته أمام برينتفورد في الجولة 17 من الدوري الإنجليزي، بسبب حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الجهاز الفني ولاعبي "الشياطين الحمر".

وأصدر مانشستر يونايتد بيانًا رسميًا عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت ،أعلن خلاله تأجيل المباراة التي كان من المفترض أن تلعب الثلاثاء الماضي.