حسرة الوداع

2021.12.15 | 05:31 pm
تساقط لاعبو المنتخب المصري حسرة بعد فقدانهم فرصة العبور إلى نهائي كأس العرب إثر تلقيهم هدفا مفاجئا من أمام المنتخب التونسي قبل ثوان من صافرة النهاية.
