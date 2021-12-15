حسرة الوداع

تساقط لاعبو المنتخب المصري حسرة بعد فقدانهم فرصة العبور إلى نهائي كأس العرب إثر تلقيهم هدفا مفاجئا من أمام المنتخب التونسي قبل ثوان من صافرة النهاية.