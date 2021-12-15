استراتيجية الشباب تستهدف منصات التتويج

أعلن نادي الشباب، الأربعاء، الاستراتيجية العامة للنادي والتي يطمح لتحقيقها خلال خلال الفترة المقبلة، وأهمها الاستمرار في الوصول إلى منصات التتويج والبطولات .

وحددت الإستراتيجية الشبابية الرؤية والرسالة للنادي، كما تضمنت 9 محاور تغطي كافة جوانب الأعمال والأنشطة، للاستمرار في الوصول إلى منصات التتويج وتطوير البنية التحتية، ونشر اسم النادي إقليميًا ومحليًا وتطبيق الحوكمة.

كما اشتملت المحاور على تطوير الألعاب المختلفة، وتعزيز الجماهيرية المحلية، وتعظيم دور النادي في الفعاليات الترفيهية، وتدعيم الموارد المالية.

واهتمت الاستراتيجية الخاصة بالفريق الأول لكرة القدم من أجل المنافسة على البطولات وتطوير أداء اللاعبين.